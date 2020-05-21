Молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей показала модний образ, кардинально змінивши імідж

Будучи однією з найпопулярніших фітнес-моделей, причому навіть на свій юний вік, дівчина любить дивувати різними образами. Знаменитість інтригує модними фотосетами, жаркими фото з пляжу і відео, записані під час тренувань. При цьому Соммер зрідка змінює імідж, щоб підкорити новими образами. Цього разу дівчина приміряла стильний боді з піджаком з золотим візерунком, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз дівчина в чорно-білому боді в смужку і чорному піджаку з золотистим візерунком на рукавах захопила стрункою фігурою. Свій модний "лук" дівчина доповнила чорною сумочкою і масивними прикрасами із золота. При цьому світле волосся вона зав'язала, а на обличчі воліла використовувати самий мінімум макіяжу.

«Чую, як ваші підбори клацають по підлозі, це дивує своєю міццю», - кумедно підписала кадри зірка.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«чи Можете ви відповісти мені, щоб у мене були деякі права хвалитися, будь ласка, 🥺👉🏽👈🏽», «справжня богиня 🥺!, «Очі! 😍🔥», «Вона виглядає так приголомшливо гаряче, просто спокушання і тільки🔥🔥🔥🔥», «Соммер, ти така крута», «Боже, чому це так солодко і смачно».

До цього дівчина без сорому резделась перед камерою, спокусливо знявши з себе коротенькі шортики з світлою джинсової тканини і посвітила гідністю в одному білому бікіні, спокусливо вигнувшись і продемонструвавши підтягнуте тіло, яке багато тренує і активно це показує.

На нових кадрах дівчина також показала ідеальний вигляд у тісному чорному корсеті і таких самих акуратних рукавичках. Ось що пишуть користувачі:

«вгадайте, хто захопився білизною не я ...», «застрягла в пральній машині?», «Я б зробила вашу прання безкоштовно», «це. Це мистецтво😍», «Я допоможу тобі зняти їх», «Уяви, що ти ходиш, щоб випрати одяг, і ти тільки що бачив, як ось так ...», «боже мій», «Це просто смішно», «Ви насправді так досконалі 😍💛», «Чому ви робите це в публічному просторі».

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