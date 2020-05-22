34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", підкорила зовнішнім виглядом
Зірка одягла спортивний облягаючий костюм, який підкреслив її нереальні форми, передає Politeka.net.
Пишні груди, пружні сідниці і тонка талія - фігура цієї красуні прекрасна.
Зірка розпустила волосся і подивилася кудись вдалину.
При цьому співачка позувала на біговій доріжці, відставивши ніжку в кросівку назад.
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В пості зірка розповіла, що любить займатися кардіо-тренуваннями, а бігова доріжка допомагає тримати себе у формі.
Зірка розкрила кілька секретів своїх занять: це поступовий підхід, надихаюча, енергійна музика, не обмежуватися одним бігом, розмовляти з кимось під час тренування, слухати аудіокниги.
"А як ти займаєшся спортом вдома? Або поки чекаєш відкриття спортзалів?", - поцікавилася Котова.
Пост за кілька днів зібрав більше 15 тисяч лайків та багато коментарів.
"Ну просто вогонь 🔥🔥🔥🔥😍🔝🔝🔝", "Тренуюся щодня! ☺️", "Я не люблю кардіо , беру з собою гаджет з серіалом і вперед на тренажер😂", "Мій улюблений вид тренувань-кардіо 🔥ти вогонь 🔥", "Чудово виглядаєте, а доріжка відмінне доповнення до вас😉", "Ось це фігура😍🔥", "Вдома спортом займатися лінь на жаль, всі в очікуванні коли зал відкриють", "І ці вправи роблю кожен день", "Очманіти😍!!! Крутишка", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Тетяна Котова позувала у рожевій піжамі: сорочка на гудзиках була з глибоким декольте, яке не прикривало види на форми. Також Котова наділа крихітні шортики.
У руках модель тримала келих з шампанським.
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
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