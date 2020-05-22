Український боксер Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною більше десяти років разом
У мережі з'явилися рідкісні фото дружини Олександра.
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Завдяки шикарній і підтягнутій фігурі, Катерина може собі дозволити сміливі вбрання.
Раніше ми писали про дружину Василя Ломаченка.
Про особисте життя нашого чемпіона відомо мало: одружений, є двоє дітей, але нам вдалося знайти рідкісні кадри другої половинки боксера.
Саме в спортзалі відбулася перша зустріч Василя і Олени. На момент зустрічі їм було близько десяти років.
Крім того ми писали про дружину українського боксера Олександра Гвоздика.
Олександр зі своєю дружиною Дариною разом вже більше 15 років.
У них троє дітей — два сини Дмитро і Михайло, дочка Ганна. Дарина теж з Харкова, де закінчила Харківський національний університет міського господарства.
Профіль Дар'ї в Instagram практично весь наповнений фотографіями з відпочинку.
Нагадаємо, архівні фото і відео Василя Ломаченка злили в мережу.
Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченко, вимагаючи бою.
Нагадаємо, раніше Усик поділився пікантними деталями особистого життя, відео: "Дружина вимагає".