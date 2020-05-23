38-річна американська співачка Брітні Спірс влаштувала спекотні танці під час розминки перед тренуванням

Цього разу Брітні вирішила показати, як розважається вдома і проводить вільний час за гарячими танцями, допомагають їй худнути. Знаменитість забавно пробіглася по будинку в коротеньких чорних шортиках і салатовому топіку, оголяючому її живіт, пише Politeka.net.

Так, артистка, схоже, все веселиться на карантині і проводить час вдома, займаючись собою. Довгий час Брітні приводила себе в форму, а тепер, коли вона стала стрункою і підтягнутою, зірка любить демонструвати форми у всій красі.

«Одне з моїх улюблених занять - танцювати … Я роблю це цілий день 🙃😉🙃😉🙃😉🙃 !!!!!! PS .... мене з пультом 😜😂 !!!!!», - написала Брітні під новим відео в Instagram.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«Королева танців», «Не ображай свою кісточку !!!!! ❤️🙌👏», «Ех, танцює все», «Ви не можете вразити рухому ціль ❤️», «Я люблю тебе, королева ❤️», «як я використовую свій пульт, щоб йти вперед», «Ось так, дівчинка, у тебе має бути запаморочення!», «Продовжуйте танцювати, поки не скінчиться світ ❤️😍», «Дитинко, як щодо хореографії подяки до ювілею? 😊 ♥ ️».

До цього ж співачка нарешті змогла зустрітися зі своїм 26-річним коханим Семом Асгарі. Артистка переживала вимушену розлуку з красенем дуже важко, про що не раз писала в соцмережі, і ось, судячи з нових знімків в Instagram, пара нарешті разом.

Поп-діва опублікувала фотографії, на яких разом з Семом плаває на прозорих матрацах в басейні свого особняка в місті Таузанд-Окс в Каліфорнії.

«Який прекрасний день!», – підписала публікацію зірка.

На кадрах відразу ж привертає увагу подкачанная фігура зірки, на якій і сліду не залишилося від зайвих кілограмів. Це – результату багатогодинних тренувань у спортзалі, а також занять йогою, які допомогли Брітні повернути душевну рівновагу після численних невдач в особистому житті.

Не менш гарна фігура і у бойфренда Спірс. З Семом співачка познайомилася на зйомках свого кліпу три роки тому. Він став не тільки її партнером по тренувань, але і тренером. Чоловік змінив Брітні і повернув їй смак до життя.

Нагадаємо, Брітні Спірс нарешті показала своє тіло без фотошопу, фанати вражені.

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