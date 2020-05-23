Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала красу в незвичайному ракурсі

Цього разу Бахарі позувала в червоних штанях і кофті, схожих на спортивний костюм, яку вирішила залишити розстебнутим. Красуня таким чином показала свої пишні форми, які ледве влізли в червоний купальник. Гюль сіла посеред дороги навпочіпки і відвела погляд від камери. Кадр вийшов дуже цікавий і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали кілька коментарів під публікацією:

"Вогонь", "Як називається цей набір одягу?", "Чудово", "Чудово Гюль, ідеально", "Казкова", "Вау, ти прекрасна, хай благословить тебе Бог", "Так, будь ласка", "Привіт, завжди красиво", "Пустунка".

Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала соковите в грандіозному декольте.

На кадрах Гюль позує в білому платті, у якого на зоні декольте є гудзики. Форми у красуні настільки великі, що кілька довелося розстебнути. Дівчина вирішила в цей раз показати себе без білизни.

Відома модель Гюль Бахари показала себе без зайвої скромності.

На фото Гюль варто в шикарній сукні з косим декольте, з якого визирає пишні груди дівчини. Барахи доповнила образ яскравим макіяжем і розпустила волосся. Модель однією рукою себе взяла за ногу, а другий за особу, для більш спокусливого фото, і у неї це вийшло.

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