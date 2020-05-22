Відома українська співачка Оля Полякова розповіла про тренуваннях і поділилася секретом

Оля в новому відео показала, як швидко зробити тренування. Красуня показала, як качає прес і сідниці на килимок для йоги і продемонструвала своє підтягнуте тіло. Полякова показувала себе в чорній майці і жовтих штанях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Швидка треня перед виходом з будинку)", - написала Оля під відео.

Фанати переглянули відео більше 100 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Оля, Ви для мене справжній приклад того, як повинна виглядати СУЧАСНА мама! І я маю на увазі все, що ви робите: спосіб життя, зовнішність, діяльність! Ви один з кращих орієнтирів в юа!", "величезне спасибі за тренування, ви зробили мій день", "40 хв це швидка треня?)", "Ви велика розумниця як ви намагаєтеся займатися, у вас дуже добре виходить", "Олю, Ви супер. Дивлюся Ваші ігри і настрій дуже класне. Так набрид весь негатив.. А ви просто клас. Будьмо всі здорові, на позитив і все буде ОК".

Повідомлялося, що знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала з Потапом бурхливий вечір, обговорюючи друзів і говорячи про особисте життя.

Під час ефіру Потап встиг забавно пожартувати над Олею, а та поставила йому пару дивних завдань, артисту навіть довелося вимазати обличчя і голову мокрою землею. Сам Потап розповів про те ,як живе з Каменських, як приховував свої з нею відносини і як взагалі виникла історія їхнього кохання.

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