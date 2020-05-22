Американська фітнес-модель Ана Чері володіє неймовірною фігурою, якою не втомлюється хвалитися

Зірка не лише демонструє свої красиві форми, а й показує, як домагається таких результатів, пише Politeka.net.

Так, красуня записала відео, яке опублікувала в Instagram. На кадрах волога від поту зірка показала, які виконує вправи для підтримки фігури.

Ана кілька разів присіла, піднявши руки перед собою, а потім похвалилася пружною п'ятою точкою і накаченим пресом з кубиками.

В одному з кадрів Чері навіть підняла топ, щоб краще продемонструвати красивий прес.

Для занять модель обрала сміливий топ і відверті шортики, які натяглися на її "сталевій" п'ятій точці. Не посоромимося цього сказати, але Ана Чері - крихітка на мільйон доларів.

Модель зробила високий хвостик, щоб волосся не заважало заняттям.

Зірка запросила всіх на свої тренування.

Оскільки відео було оприлюднено в сторіз, воно не зібрало масу лайків, однак можливо, люди писали зірці компліменти в особисті повідомлення, адже її фігура варта всіх похвал.

Нагадаємо, Ана Чері позувала в домашньому образі. Красуня з'явилася в светрику, який грайливо спустила з плеча, засвітивши тонку маєчку.

В глибокому декольте виднілися груди, які модель стиснула, щоб ще більше підкреслити об'єми.

Доповнили образ моделі круглі окуляри для зору.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері на відео позувала в крихітному купальнику, виставивши напоказ неосяжні принади.

Крім нього, на стегнах зірки також красується напівпрозора хустка.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз і залишили масу приємних повідомлень.

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