Американська фітнес-модель Ана Чері володіє неймовірною фігурою, якою не втомлюється хвалитися 

Зірка не лише демонструє свої красиві форми, а й показує, як домагається таких результатів, пише Politeka.net

Так, красуня записала відео, яке опублікувала в Instagram. На кадрах волога від поту зірка показала, які виконує вправи для підтримки фігури. 

Ана кілька разів присіла, піднявши руки перед собою, а потім похвалилася пружною п'ятою точкою і накаченим пресом з кубиками. 

В одному з кадрів Чері навіть підняла топ, щоб краще продемонструвати красивий прес. 

Популярні новини зараз

Брюнетка з Victoria's Secret задерла міні спідницю і показала, за що її люблять чоловіки: «Ангел»

У Цекало, який кинув дочку від Лоліти, підростає син-красень: Брежнєва показала фото

Правила виплати пенсій українцям кардинально змінять, подробиці закону: "Гроші отримають ті, хто..."

Погана погода розірве Україну, синоптики приголомшили прогнозом: кого накриють зливи
Показати ще

Для занять модель обрала сміливий топ і відверті шортики, які натяглися на її "сталевій" п'ятій точці. Не посоромимося цього сказати, але Ана Чері - крихітка на мільйон доларів.

Модель зробила високий хвостик, щоб волосся не заважало заняттям. 

Зірка запросила всіх на свої тренування. 

Оскільки відео було оприлюднено в сторіз, воно не зібрало масу лайків, однак можливо, люди писали зірці компліменти в особисті повідомлення, адже її фігура варта всіх похвал. 

Нагадаємо, Ана Чері позувала в домашньому образі. Красуня з'явилася в светрику, який грайливо спустила з плеча, засвітивши тонку маєчку. 

В глибокому декольте виднілися груди, які модель стиснула, щоб ще більше підкреслити об'єми.

Доповнили образ моделі круглі окуляри для зору. 

Раніше повідомлялося, що Ана Чері на відео позувала в крихітному купальнику, виставивши напоказ неосяжні принади.

Крім нього, на стегнах зірки також красується напівпрозора хустка.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз і залишили масу приємних повідомлень. 

Нагадаємо, шикарна Ана Чері показала нереальні обсяги, лосини аж тріщать

А ще Politeka писала, що розкішна Ана Чері показала «близнят» без білизни

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері у вбранні з вирізом зігнулась заради гарячих знімків