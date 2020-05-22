39-річна зірка екрану, модель і бізнесвумен Кім Кардашьян похвалилася ідеальною спортивною формою

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відверті кадри на своїй сторінці в Instagram.

Кім Кардашьян прославилася на весь світ завдяки своїм видатним формам, які вона не соромиться показати широкій аудиторії. Модель підтримує репутацію гарячої красуні, викладаючи в соцмережах пікантні фото.

На цей раз вона поділилася з кадрами спортазала, де позує на тренажері, що імітує підйом по сходах. Для тренування Кім Кардашьян одягла замість костюма екстремально відкритий леопардовий купальник. Вийшло досить нескромно, зате нічого не заважає займатися.

Одне з фото зроблено крупним планом, так що добре видно груди, стегна і струнка талія знаменитості. Всього за півгодини публікація отримала понад 600 тисяч відміток "Мені подобається".

Раніше Кім Кардашян показала свої принади в обтягуючому боді тілесного кольору. Зірка США не тільки продає білизну власного бренду, але і регулярно позує в ньому для шанувальників. На одному з останніх фото Кім Кардашян знялася в гардеробі, розвалившись на дивані. Боді ідеально підкреслило красу знаменитості.

Нагадаємо, спекотна Кім Кардашьян не встигла одягнутися і засвітила зайве на домашньому фото.

Як повідомляла Politeka, сестричка Кардашьян оголила пікантну частину тіла в несподіваному місці.