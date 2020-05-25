Зірка показала все, що можна

Популярна фітнес-модель Соммер Рей вирішила порадувати шанувальників і показалася в крихітному купальнику перед дзеркалом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Не будь такою занудою, дитинко», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Рей позує в мініатюрному купальнику, демонструючи бездоганні вигини. При цьому в дзеркалі відображається задня частина моделі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Це космос», «вау, бомба», «це просто неймовірне тіло! Заздрю», «божественні вигини!», «як так можна? Це взагалі реально, мати таке тіло?», - пишуть вони.

До цього ми писали, що молода 20-річна американська фітнес-модель Соммер Рей захопила превью-кадрами, зробленими під час фотосесії в розкішному будинку.

Дівчина є однією з найвідоміших моделей, кожен день вона радує фанатів новими кадрами в соціальній мережі Instagram, дивує фото з тренувань і інтригує відео з рекламних зйомок. Дівчина, незважаючи на свій вік, є затребуваною моделлю, тому її образи кадринально змінюються кожного разу перед спроцессом зйомок. В цей раз Соммер приміряла лише білий корсет і білизну.

Дівчина з яскравим макіяжем і мінімумом одягу пройшлася по розкішному будинку і попозувала в пікантних позах перед камерою. Рей показала свої кращі переваги в білому білизна, такого ж відтінку корсеті і маленьких акуратних босоніжках на ремінцях.

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