Українська чемпіонка Олена Колесник висловилася щодо деяких політиків і журналістів, які задають спортсменам провокаційні питання

"Протягом шести років у нас твориться справжній жах, і за рахунок цього жаху хайпуют всі кому не лінь. Я не розумію, чому журналісти задають питання "Чий Крим?" спортсмену Усику або артистці MARUV. У кого ви питаєте? Чому не запитайте у політиків, у військових?

Ось ці люди повинні відповісти на це питання. На чому ви хайпуєте, сволочі? Чому ви не розповідаєте, що насправді відбувається вдома? Знову ж таки страшно. Страшно, що вз**бут [покарають]", – заявила Колесник.

До речі, чемпіон світу з кікбоксингу Павло Журавльов вважає, що Олександра Усика не потрібно дошкуляти політичними питаннями

"Усик – чемпіон світу з боксу. Не потрібно його вплутувати туди, куди не варто його вплутувати. Хто пишається, нехай пишається. Олександр – медійна особистість, лідер думок. Коли він висловлює думку, а вона відрізняється від нашої, для нас ця людина стає ворогом. Хіба це демократія? Ні", – цитує Журавльова tribuna.com.

Нагадаємо, Усик поплатився за погрози українцям і отримав ляпаса від чемпіона Грицая: "Не тобі вирішувати, чий Крим".

Як повідомляла Politeka, Усик вперше з'явився після скандалу з росіянами, боксера не впізнати: "Блін, Саня так постарів...".

Також Politeka писала, що Усику і Ломаченку збираються видати паспорти РФ, офіційна заява: "Ми пишаємося ними".