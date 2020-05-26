Відома спортсменка Аліса Шмідт, яку назвали найспокусливішою легкоатлеткою в світі, показала себе після тренування і розповіла про вихідний
На фото красуня позує в чорному топі і шортах, спокусливо вигнувшись для фото. Красуня спеціально розпустила волосся, щоб кадр на біговій доріжці вийшов максимально спекотним. На фото можна побачити підтягнуте тіло красуні і ідеальні риси обличчя. Про це пише Politeka.net з ссылкойй на сторінку знаменитості.
"Закінчився мій останній сеанс тижня. Сьогодні дійсно був важкий день, так що я рада, що у мене буде завтра вихідний. Які ваші плани на вихідні?", - підписала фото Аліса.
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Фотографія викликала фурор в мережі. Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:
"Відмінне фото", "Ох, дівчинка", "Мила, красива, чудова", "Колір очей", "Чудово", "Добре", "Ухххх".
Раніше ми повідомляли, що відома легкоатлетка Аліса Шмідт показала свою фігуру і розповіла про свою любов.
На першому фото красуня стояла на біговій доріжці в коротких шортиках і леопардовому топі. Образ Аліса доповнила зібраними волоссям в хвіст і кросівками. На фото можна легко оцінити ідеальне тіло Шмідт, яке вона не соромиться показати. Так і хочеться сказати про фото: "Ідеал".
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