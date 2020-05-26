Відома модель 1990-х років Сінді Кроуфорд показала, як потрібно займатися спортом

Знаменитість днями опублікувала архівні відеоуроки, завдяки яким люди під час карантину відкрили для себе багато нового, пише Politeka.net. (Щоб переглянути всі відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка на піку своєї популярності була майже не найголовнішим фітнес-гуру. Жінки всього світу прагнули до таких форм, як у Сінді і дивилися відео, в тому числі, купуючи касети.

Модель на декількох відео постала в різних вбраннях. Кроуфорд показувала вправи з гантелями, які можна виконувати як в приміщеннях, так і на вулиці.

На інших кадрах модель займалася з тренером, який підказував як правильно виконувати вправи. Самостійно Кроуфорд качала прес, піднімала ноги та інше.

На третьому відео Сінді віджималася, присідала, загалом, показала повний комплекс вправ.

Варто відзначити, що в підсумку все відео зібрали приблизно три мільйони переглядів та багато коментарів.

Користувачі мережі подякували Сінді за такі вправи і пообіцяли виконувати їх, адже тепер зрозуміло, звідки таке тіло у їх улюблениці.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд наділа яскраву блузку з вирізом і такого ж кольору маску. Модель підняла руки, щоб підняти вгору волосся.

«Соціальне дистанціювання, але в моді», - підписала знімок зірка.

Раніше повідомлялося, що Сінді Кроуфорд опублікувала відпускний кадр, на якому зображена в бікіні кольору бургунді та пляжному капелюсі. У підписи до знімку зірка повідомила, що відпочиває на озері.

Нагадаємо також, що дочка Сінді Кроуфорд, Кайя Гербер, позувала в крихітній білизні, а її рука була замотана в гіпс.

Нагадаємо, найкрасивіша модель планети в одній білизні розкинула ноги перед дзеркалом.

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