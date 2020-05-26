Польський футболіст Томаш Кендзьора, який зараз грає в київському «Динамо», вже довгий час зустрічається з українкою

Фотографії з Вікторією Стецик Томаш публікує у себе в Instagram, передає Politeka.net. Багато спільних знімків і на сторінці дівчини. Як відомо, футболіст перейшов в «Динамо» в 2017 році. Він підписав контракт з клубом на чотири роки. Крім цього, футболіст грає за збірну Польщі.

Судячи з соцмереж футболіста, в Києві він знайшов не тільки роботу, але і любов. Довгий час спортсмен зустрічається з Вікторією Стецик, яку в мережі вже прозвали юною копією Віри Брежнєвої. Дівчина справді дуже схожа на співачку: у неї світле волосся, блакитні очі, чудова фігура.

В соцмережах парі регулярно залишають безліч компліментів, адже вони прекрасно виглядають разом.

«Дуже красива пара», «Кен і Барбі», «Класні», «Ви ідеальні», «Пощастило з подружкою», - пишуть користувачі мережі.

До речі, одного разу Вікторія перемогла росіянку в Лізі чемпіонів серед жінок і подруг футболістів, яку у вигляді опитування проводив польський таблоїд Super Express. Читачі вирішили, що українка гарніше дружини захисника московського Локомотива Мацея Рібуса Лани.

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