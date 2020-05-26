Відомий бізнесмен Максим Михайлюк, учасник шоу "Холостяк 10", показав не соромлячись всього себе

На фото Максим позує в штанях і кросівках, знявши при цьому футболку. Михайлюк напружив свої м'язи і продемонстрував ідеальний прес на животі. Красень стояв поруч з фітнес-тренером, який був в шортах, кросівках і жовтої шапці. Парочка позувала в спортзалі на тлі різних тренажерів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У здоровому тілі здоровий дух! Всім спорт друзі!", - написав Михайлюк.

Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Капець ти бичара", "Нічого собі грати в тебе на животі", "Ось чому передплатники ростуть посекундно", "Так тримати!!!Ви круті!", "Який у тебе зріст Макс?)", "ось вона краса спортивного тіла!", "Хто крутіший, навіть не скажеш. Красені", "Ланцюжок гарна у тебе", "ммм, який, уххх".

Повідомлялося, що найгарячіша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком - переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася обручкою.

Як відомо, нещодавно пройшов скандальний фінал 10 сезону шоу "Холостяк". За серце головного героя Максима Михайлюка до останнього боролися дві дівчини: Дарина Ульянова і Дана Оханская, а переможницею стала, звичайно ж, молода гімнаста з пухкими губами.

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