Українська виконавиця Оля Полякова і колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Санта Дімопулос вирішили попотіти на камеру

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram Дімопулос.

«Супер тренування з неймовірною Олею Поляковою», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах обидві зірки в спортивних костюмах спершу розігріваються, а потім приступають до виконання тренування.

«Санта, ти виводиш мене з депресії своїм оптимізмом. Спасибі❤️❤️❤️ та й ти сама красива і разом з тим сама добра дівчина, незважаючи на свою популярність», «Оля Красуня», «Неймовірна не те слово. 😂 Я вже 3 тижні роблю Ваші чудові вправи, крепатура неймовірна. Тіло постійно в тонусі, всі підтягується, і в здоровому тілі здоровий дух! Спасибі величезне за користь людям і гарний настрій», «круто!», «Як підтягнуто все», - пишуть шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників новими відвертими знімками з тренування.

Так, на опублікованих кадрах видно, як Астаф'єва тренується – робить випади ногами з лавки, присідання з гантелями і розгинання ніг в блоці. Як можна помітити, співачка вибрала облягає форми темно-зеленого кольору. Вона ідеальне підкреслює розкішні форми зірки.

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Також Politeka писала, що Оля Полякова розповіла, як її допитували прямо на концерті

Як Politeka повідомляла, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися божевільного веселощів на камеру.