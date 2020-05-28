Відома тату-модель Джилл Харденер показала свої вміння в ліжку
На фото Джилл позує в трусиках і топі, розташувавшись на ліжку. Красуня лягла на спину і задерла одну ногу вище голови, демонструючи свою розтяжку. Красуня настільки захопилася позою, що дещо засвітила через це. Фотографія вийшла максимально спекотною і "полуничною". Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram Харденер.
"Тобі подобаються гнучкі дівчата? Двічі натисни, якщо хочеш", - підписала фото красуня.
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Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Дуже смачно", "Абсолютно", "Моя опуклість говорить мені так", "Чортицю", "Досконалість", "Я люблю, люблю тебе", "Найкраща з усіх", "Мій ідеал", "Апетитна".
Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул "Міс Бум-Бум", показала спокусливі форми в жаркому ракурсі.
На фото Сьюзі позує в синьому одязі (неможливо розглянути, що це) з великим розрізом. Красуня лежала в ліжку, а образ доповнила білою накидкою. Кортес на кадрах пританцьовувала під музику, рухаючи тілом. Кадри вийшли дуже спокусливими і незвичайними.
Раніше ми повідомляли, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала себе у вигідному ракурсі.
Красуня продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні. Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше.
Нагадаємо, господиня найкрасивіших сідниць ледь не розірвала топ значними формами
А ще Politeka повідомляла, що Ана Чері посвітила "булочками", опинившись прямо на столі
Також Politeka писала, що безсоромна тату-модель Джилл Харденер показала заборонені місця, піднявши топік