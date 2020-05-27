Знаменитий тренер з фітнесу, йоги та рекреації, помічник зірок в схудненні, а також співавтор просунутої програми для схуднення Юлія Богдан розповіла, як отримати ідеальну поставу

За словами Юлії Богдан, дуже просто контролювати свою поставу і виглядати ідеально, якщо тренувати спеціальні м'язи, хоча спочатку робити це дуже непросто. Спеціально в інтерв'ю Clutch фітнес-тренер розкрила головні секрети.

За словами Юлії, контролювати поставу протягом дня, не виконуючи вправи і не тренуючи спеціальні м'язи, правда важко, хоча іноді надмірний контроль може навіть зашкодити, особливо коли є схильність до сутулості в силу генетики, або ж тому, що людина багато працює за комп'ютером.

«Наприклад, вам сказали, що у вас сутула спина і ви починаєте весь час згадувати про це і випрямлятися. Але робите це за рахунок перенапруження м'язів-антагоністів, тобто м'язів, які досить слабкі. Ви починаєте їх затискати, перенапружувати і через час можуть знову з'явитися неприємні відчуття в тілі», - розповіла Юлія Богдан.

Щоб зміцнити мускулатуру на належному рівні, є спеціальні вправи в пілатесі і в курсах реабілітаційної йоги. Також важливо пам'ятати, що в нашому тілі 2 види м'язів: м'язи-двигуни, що рухають кінцівками: біцепси, трицепси, м'язи стегон, живота, і є глибока мускулатура, тобто м'язи-стабілізатори.

Саме на них і слід звертати увагу, адже вони допомагають утримувати баланс тіла в просторі. Спеціально для глибокої мускулатури Юлія і рекомендує звернути увагу на заняття пілатесом і йогою, які точно зміцнюють мускулатуру, допомагаючи підтримувати потрібний баланс.

зокрема, фітнес-тренер підкреслює, вправи для глибокої мускулатури важливі для тих, хто мало рухається і веде малорухливий спосіб життя. Завдяки заняттям можна прибрати затиски в тілі і розтягнути м'язи, які звикли до постійної напруги.

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