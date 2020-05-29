"Яка ж ви худа"

38-річна українська прима-белерина, суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала струнку фігуру й розповіла, як добитися такого результату

Як передає Politeka.net, Кухар постала на кадрах, опублікованих в Instagram, в лілово-сірому спортивному костюмі, що тісно обтягнув її ідеальне тіло (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Готуємося до літа💪 Катерина Кухар показала легке тренування в домашніх умовах для стрункої фігури🔥", - йдеться в підписі до кадрів.

Сама ж Кухар зазначила, що "час карантину - це час випробування нашого жіночого тіла. Скоро літо, тому ви повинні бути завжди у формі. І незважаючи на те, що ми зараз в квартирі не дуже багато рухаємося і постійно стоїмо біля плити щось готуємо, я хочу підказати кілька вправ для жіночих місць - руки, живіт і, звичайно ж, стегна".

Користувачі кинулися коментувати пост. Думки людей розділилися: якщо одні захоплюються фізичними даними зірки, то інші відзначають, що Катерина занадто худа.

"Яка гарна і ідеальна фігура. Катерина розумниця"

"Фігура як у підлітка 🤨

"Лялечка 🔥"

"О май гад 🧐 яка ж Ви худа 🤦‍♀️"

"Талія не спостерігається 🧐"

"Тендітна і ніжна, немов фарфорова лялька😍"

"Дуже худа"

Раніше ми повідомляли, Кухар зачарувала видом в незвичайній чорній сукні з пір'ям.

«У цьому світі нам нічого не належить. Просто ми і речі іноді знаходимо один одного...», - підписала відео балерина.

«Яка ж ви Розкішна!!», «Красуня чистої води! Діамант! Талант. Не віриться, що Ви ще й мама двох діток!», «Неперевершена балерина і шикарна жінка! Ви залишитесь в історії як Одрі», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Катерина Кухар показала свої принади в топі з мотузочок: "Королева індіанців".

А ще Politeka писала, що чоловік Кухар з "Танців з зірками" осоромився пікантними кадрами прямо в спальні: це вже перебір.

Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар в тісному купальнику виставила напоказ свою жіночність: "не дочекалася літа".