Американська фітнес-модель Ана Чері підкорила чином в золотистому купалньике

Дівчина в незвичайному купальнику з високою посадкою похизувалася результатами багаточисленнх тренувань. Ана знає, як подоборать идеалньый образ під час своїх палких фотосесій на природі. Дівчина абсолютно не соромиться тісних форм і любить дивувати найбільш вдалими кадрами, пише Politeka.

В цей раз на сонячному фото зірка з'явилася в жаркому купальнику яскраво-золотистого відтінку, який зовсім не приховував пишні форми моделі, причому з-за зав'язок на ліфчику і трусиках дівчата, натягнута тканина виглядає так, немов ось-ось порветься. Ана ж на кадрі посміхається і виставивши руку вгору, показує знак "світу".

«✌🏼 Щасливого дня. У минулі вихідні Палм-Спрінгс було так весело! Але ця 116 ° спека була схожа на те, як відкрити дверцята духовки і просто стояти там 🔥🔥 Але ми залишалися спокійними і веселилися з нашими друзями 💛», - розповіла дівчина під постом.

Ось що відповіли фанати:

«Ух ти», «Відмінний вигляд», «Гарячі булочки просто бомба», «Я хотів би попрацювати з вами в моєму наступному музичному відео «, «🍑✌️🔥💃✌️Ці твої форми просто вау, персик!🔥🔥💞💋💃💋», «Ще два напої», «Біса смачно 😘😘😍😍👅👅 завжди 👌👌👌👌», «супер # красива 👑», «Дивовижний і чудовий стиль, як завжди 😍😍👌», «Оооо, моя прекрасна принцеса».

Схоже, Ана знає, як правильно привернути увагу нудьгуючої аудиторії на карантині. Також дівчина з'явилася в одному мереживній білизні, зовсім не приховує її достоїнств і навіть посвітила грудьми, навмисно спустивши лямки з плечей. Дівчина має намір повернулася до об'єктиву боком, як би демонструючи лише частина ідеального образу.

Фанати не залишилися байдужі:

«Белла, ти так прекрасна», «Ух ти🔥🔥 це просто гаряче і зухвало», «Новий стиль собачки😭🔥🔥», Можна, будь ласка, ще більше сміливих і неймовірних фото», «Досконалість 🔥 Гарна картинка», «Я просто помирав, щоб потрапити на небеса? Ти Белла», «Ооооооо ..... моя краса в кращому вигляді ❤️❤️❤️», - написали шанувальники.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешенками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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