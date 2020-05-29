Відома модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи", показала свою фігуру і розповіла, за чим скучила

На кадрах Алла стоїть в лосинах і чорному топі, стоячи голими ногами на піску. Красуня грала з іншими людьми в пляжний волейбол, тому зібрала волосся в хвіст, щоб вони не заважали. У Костромічевої досить непогано виходило грати. Відео вийшло досить сонячним і легким. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну по-перше, руки пам'ятають )). По-друге, шалено хочеться якихось групових активностей (це коли поруч є інші люди і вони роблять приблизно теж саме, що і ви), а в-третіх, як все-таки класно у нас", - написала Алла під відео.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"у 3 пасу грай", "Алла ви така молодець ,не намилуватися вами))", "Ви в цьому таборі і в волейбол граєте", "Хочу до вас", "Боже", "Я це відео переглянув раз 20", "Крутяк, особливо враховуючи те що це мій улюблений вид спорту".

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах модель позує в крихітному купальнику, демонструючи бездоганну фігуру. Однак її подруга, яка знімає її зі спини, штовхає її ногою в море, після чого дико сміється.

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