Російська співачка Анна Семенович шокувала шанувальників словами про те, що планує голодувати заради ідеальної фігури

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Улюблені, дякую вам за підтримку ! Після вчорашнього одкровення , я від вас отримала стільки теплих слів, дякую вам 🙏🏼 Сьогодні дуже активний день , мало їжі і багато процедур, я готую свій організм до голодування . Планую голодувати 5 днів , якщо раптом стане дуже важко, то підключу вівсяний кисіль, але я вірю в свої сили…», - йдеться в повідомленні.

Крім того, Семенович також опублікувала знімки з тренування на спеціальному тренажері, який утворює вакуут навколо тіла, за її словами. Це сприяє виведенню води з організму.

«Ось це кулі», «неймовірна красуня! І така природна», «Ганнуся, Ви чудова, відверта і щира, в будь-якому образі і вигляді Ви прекрасні», «Яка ви молодець. Захоплююсь вами і підтримую всі спортивні починання», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, співачка Анна Семенович поставила перед собою важливу мету на карантині.

За її словами, після важкого карантину вона вирішила скинути зайві кілограми, тому вирушила в спеціалізований заклад.

"Це були дуже складні для мене три місяці і це пов'язано не тільки з вірусом і самоізоляцією. Це пов'язано і з особистим життям теж, з кінця лютого я потрапила в якийсь дивний вир подій, я мало не втратила близьку людину, втратила кілька контрактів по роботі ,і всі мої плани на весну випарувалися і залишилися мріями . Мені було дуже тривожно , я перебувала в стресі і зізнаюся чесно : просто почала їсти. Для мене їжа , це найбільший Антистрес, так було в часи спорту, коли ласощі було для мене похвалою за хороший результат на змаганнях", - відверто зізналася Анна Семенович перед своїми шанувальниками.

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