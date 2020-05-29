Відома модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум-Бум", показала гаряче тренування

На кадрах Сьюзі повернулася спиною до камери, показуючи п'яту точку в коротеньких шортах, на яких намальовані цукерки. Красуня займалася на тренажері і качала м'язи, демонструючи пружний "горішок". Тренування вийшло максимально спекотним і соковитим, адже важко стежити за вправою, коли не відводиш очі від дечого іншого. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Заднє тренування", - підписала ролик Сьюзі.

Фанати подивилися відео майже 30 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Солодка", "Сьюзі, я тебе люблю", "Божественний п'ятак", "Гарна", "Круто".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Сьюзі Кортес показала красу майже без одягу.

Сьюзі в цей раз була в зеленому топі і кольорових коротеньких шортах. Красуня стояла на тлі дверей і показувала два пальці ввех, що означає "Мир". Дівчина посміхалася і вигнулась тілом, щоб показати свої головні переваги, що у неї вийшло.

Повідомлялося, що 29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес показала пікантне фото.

Черговий її пікантний кадр просто приголомшив - вона продемонструвала, як змінилася її фігура після карантину.

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