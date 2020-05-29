Бронзовий призер Олімпійських ігор російський лижник Ілля Черноусов змінив своє спортивне громадянство на швейцарське

Як повідомляє Politeka.net про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Перехід 33-річного лижника схвалений FIS. За збірну Росії Черноусов не виступав з середини 2016 року. В останні роки спортсмен брав участь тільки в комерційних змаганнях.

Раніше ми писали, що багаторазовий призер чемпіонатів України з самбо і дзюдо, боєць АТО Андрій Грачов, викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.

"Я не так сильно тренуюся, як колись, але я тобі обіцяю дуже грандіозний бій. Ти і трьох хвилин не виживеш у раунді зі мною. І я як ветеран, як бойовий офіцер, як людина, яка все життя в спорті. Я тобі покажу, хто на кого напав і з ким у нас війна", – написав Грачов.

Він розповів, що буде битися з Усиком не за правилами боксу, а "за законами війни і вулиці".

"Будемо битися за законами війни і вулиці – так, як завжди! За правилами боксу ти захотів! На війні немає правил... Там нас ні за одними правилами не вважали, там медиків відсоток не ставили, а ти захотів за правилами... Я тебе порву на частини за три хвилини", – резюмував Грачов.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".