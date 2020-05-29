Бронзовий призер Олімпійських ігор російський лижник Ілля Черноусов змінив своє спортивне громадянство на швейцарське
Як повідомляє Politeka.net про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).
Перехід 33-річного лижника схвалений FIS. За збірну Росії Черноусов не виступав з середини 2016 року. В останні роки спортсмен брав участь тільки в комерційних змаганнях.
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Раніше ми писали, що багаторазовий призер чемпіонатів України з самбо і дзюдо, боєць АТО Андрій Грачов, викликав на поєдинок боксера Олександра Усика.
"Я не так сильно тренуюся, як колись, але я тобі обіцяю дуже грандіозний бій. Ти і трьох хвилин не виживеш у раунді зі мною. І я як ветеран, як бойовий офіцер, як людина, яка все життя в спорті. Я тобі покажу, хто на кого напав і з ким у нас війна", – написав Грачов.
Він розповів, що буде битися з Усиком не за правилами боксу, а "за законами війни і вулиці".
"Будемо битися за законами війни і вулиці – так, як завжди! За правилами боксу ти захотів! На війні немає правил... Там нас ні за одними правилами не вважали, там медиків відсоток не ставили, а ти захотів за правилами... Я тебе порву на частини за три хвилини", – резюмував Грачов.
Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".
А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".
Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".