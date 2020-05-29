Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала свої вигини в захоплюючому ракурсі
На фото Квітко позує в лосинах і топі, доповнивши образ кросівками. Красуня їхала на велосипеді по алеї в Маямі, США. Анастасію знімали ззаду, показуючи розкішну п'яту точку, обтягнуту чорною тканиною. Завдяки цьому кадр вийшов дуже спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Я люблю Майамі", - підписала красуня кадр.
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Фанати не написали коментарів і не ставили лайків, адже Квітко опублікувала фото в сторіс, де таких функцій немає, але так і хочеться написати: "Ідеальний вигляд ззаду".
Раніше ми повідомляли, що модель Анастасія Квітко похвалилася значними обсягами в пікантному вбранні.
Так, шанувальники Квітко цікавляться у неї, скільки їй років.
«25», - відповідає вона.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує в пікантному вбранні, який максимально підкреслює її розкішні форми. Сама зірка при цьому грайливо заглядає в кадр.
Повідомлялося, що модель Анастасія Квітко знову похвалилася своїм "гідністю".
Гарячу публікацію зірка соціальних мереж опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
На відвертому знімку модель Анастасія Квітко позує на лоджії в екстравагантному міні-купальнику сірого кольору.
Нагадаємо, російська Кардашьян зігнулася на дивані, виставивши свою пишну гордість
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