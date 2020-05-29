Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала підтягнуті форми

На фото Лера позує в лосинах, кросівках і короткому топі. Красуня розвернулася спиною до камери, демонструючи п'яту точку і підкачану спину. Образ Товстолес доповнила зібраними в гульку волоссям. Зірка грайливо підняла одну ніжку, стоячи на балконі, щоб фото вийшло трохи пікантним. Так і хочеться написати дивлячись на фото: "Афродіта". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки під публікацією. Все через те, що красуня опублікувала знімок в сторіс Інстаграма, де поставила питання: "Ви вже потренились?)". Лера залишила два варіанти відповіді під питанням, щоб користувачі могли залишити один з них.

Раніше ми повідомляли, що красуня з "Квартал 95" спустила штани і побешкетувала із коханим на ліжку.

На фото красуня була в жовтому топі і джинсах, сидячи на колінах на ліжку. Лера спустила штани, щоб була видна п'ята точка в чорному білизна. Товстолес позувала в профіль, обернувшись головою до камери, а руки поклала на коліна. Фото вийшло домашнім і навіть зухвалим.

Повідомлялося, що Лера Товстолес похвалилася красивими формами в модному весняному образі.

цього разу молода красуня представила стильний наряд, популярний цієї весни і не забула розповісти про модної сумочки з оригінальним дизайном, якої так старанно красувалася.

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