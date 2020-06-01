Відома українська спортсменка Ольга Харлан, яка стала прототипом для нової Барбі, потішила шанувальників гарячим фото в бікіні

Красуня нерідко публікує знімки, які вражають своєю красою, пише Politeka.net. Так, на одному з останніх кадрів спортсменка з модельною зовнішністю постала в маленькому блакитному купальнику.

Зірка позувала на яхті, ставши на коліна і, піднявши руки вгору.

Від фігури Ольги не можна відірватися: пишні груди і стегна, тонка талія і накачані ніжки.

Красуня позувала не одна, а поруч з молодою людиною.

Знімок вийшов дуже позитивним і сонячним.

"З першим днем літа, друзі! Не такий початок літа, як ми очікували, але трохи сонячних спогадів у стрічку все одно не завадить☀️🥰", - підписала знімок красуня.

За годину пост зібрав майже 2000 лайків і трохи коментарів.

"Наша "рибка "в італійських водах...так і весь генофонд проср-мо ,як і країну втім😢!!!А чемпіонці багато перемог і спортивного довголіття!", - написав один з користувачів мережі.

Нагадаємо, Ольга Харлан під час тренування постала в кросівках, шортах і білому топі. Зірка стояла на килимку і показувала різні вправи, зібравши волосся в хвіст для зручності. Відео було прискорено в деяких моментах і було навіть кумедно.

Раніше повідомлялося, що Ольга Харлан несподівано змінила імідж. На своїй сторінці в Instagram Ольга Харлан опублікувала фото, продемонструвавши, що перефарбувала волосся в рожевий колір.

Шанувальники української шаблістки були здивовані такою зміною іміджу спортсменки, але втім оцінили новий образ позитивно.

Нагадаємо, український спортсмен встановив новий світовий рекорд.

Як повідомляла Politeka, збірна України поповнює золотий запас на Кубку Європи.

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