Українські знаменитості вміють зачаровувати красою своїх тіл

Проте не всім зіркам дана від природи досконала фігура, деяким доводиться трудитися для хороших результатів, повідомляє Politeka.net.

При цьому знаменитості не забувають що треба завжди виглядати привабливо, надягаючи топи, майки та лосини.

Подивімось на красунь, які достойні топа спортивних нарядів.

Почнемо з колишньої солістки групи "ВІА Гра" Надії Мейхер. Розкішна брюнетка в цьому році відсвяткувала 38 років, але залишається все такою ж молодою і привабливою, як 20 років тому.

Гімнастка, учасниця "Танців з зірками-2019", Ганна Різатдінова, демонструє струнке і підтягнуте тіло, якому можна тільки позаздрити. Вузькі топи і леггінси виділять всі її достоїнства

Українська співачка Тіна Кароль для підтримки форми навіть стрибає на скакалці. Для занять красуня вибрала чорний топік на тоненьких бретельках, а також лосини.

Вже давно схудла Настя Каменських активно займається спортом. Зірка закликає приєднуватися і разом з нею виконувати вправи. Для одного зі своїх відео красуня вибрала майку з прозорими вставками для додання пікантності образу.

Яскрава блондинка Світлана Лобода одного разу показала, як займається спортом біля басейну. Артистка вибрала майку оранжевого відтінку і червоні міні-шорти. Такий вид точно приверне увагу будь-кого.

Нагадаємо, Тіна Кароль з'явилася на чуттєвому фото в чорній сукні на тонких зав'язках і з відкритою спиною.

При цьому видно, що зірка без ліфчика. На обличчі співачки - звичний природний макіяж, а сама вона серйозно дивиться в об'єктив.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

А ще Politeka писала, що схудла Мейхер задерла ногу вище Волочкової.

Також Politeka повідомляла, що Мейхер вивалила пишне багатство і пригорнулася до спекотного красунчику.