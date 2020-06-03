Знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва вразила ідеальною формою у граціозному стрибку

Відома олімпійська чемпіонка зараз виховує трьох дітей, але це не заважає їй залишатися у формі і ділитися своїми спортивними знаннями з іншими. Так, спортсменка опублікувала в Instagram анонс нової програми тренувань зі своєю участю. Про це повідомляє Politeka.net.

На новому фото Подкопаєва відображена в граціозному стрибку. Гімнастка демонструє ідеальну форму витягнувши ноги і руки у вишуканій позі. На спортсменці вільна світла майка і темно-сині обтягуючі легінси. Незважаючи на складну позу, Подкопаєва примудряється посміхатися на камеру.

«Як красиво!», - пишуть шанувальники спортсменки в коментарях.

Раніше ми писали, що гімнастка опублікувала у своєму Instagram звернення, в якому закликала всіх дотримуватися карантину і залишатися вдома.

«Я, Лілія Подкопаєва, і я залишаюся вдома, щоб запобігти поширення вірусу Ковід 19. А ще я залишаюся вдома, щоб наші лікарі могли надавати допомогу тим, кому це дійсно необхідно… Давайте разом допоможемо нашим лікарям щоб вони могли допомогти всім нам», - закликала Подкопаєва.

Вона також поділилася фотографією, на якій стоїть у дворі свого будинку. Для знімка спортсменка вибрала коротку чорну спідницю і оригінальну сорочку з поясом, яка спадає з її плеча. Образ Подкопаєвої завершують стильні окуляри.

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