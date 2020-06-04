31-річна модель інстадива Поліна Логунова, дружина українського актора Дмитра Ступки, блиснула розкішним образом і здивувала одкровенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому примірила образ фатальної красуні.

Гаряча брюнетка натягнула білий светр, який злегка прикрив її стегна. Чи є на ній шортики або білизна - залишається загадкою. Замшеві ботфорти соковитого синього відтінку і коричнева сумочка через плече доповнили стильний лук.

Поліна застигла в кадрі в момент ходьби. Дівчина підвела підборіддя і зухвало подивилася в камеру.

У підписі до фото Логунова зізналася, чого їй варто було досягти ідеальних форм. Виявляється, схуднення може таїти в собі багато підводних каменів.

"Колись я вилікувала себе сама. Індекс маси тіла у мене 19. Відсоток жиру 16. Я їм вуглеводи і прості, і складні кожен день. Крім того, що я вирішила зайнятися здоров'ям ще багато років тому, (нещодавно я виявила що у мене почалися (через їжу) хвороби, про які я не знала і не відчувала). Вони були багато років, тому ще раз підкреслю, і протікали безсимптомно, а якби я не вирішила вивчити, що таке їжа і як вона може лікувати - не була б на сьогоднішньому рівні здоров'я", - поділилася дружина Ступки.

За словами Логунової, на сьогодні вона рідко зважується, тому що її головна оцінка - це відображення в дзеркалі.

"Якщо я схудну до 50 кг, то мене буде хитати як сосну, тому тривалі дослідження і вивчення предмета привели мене до тотального самовидужання і абсолютно щасливого прийняття себе і свого тіла, від якого я отримую задоволення і енергію", - підсумувала зірка.

Логунову захвалили в коментарях: "Ну легше ,ааа🙃"; "Поліна Ви просто 🔥🔥🔥"

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