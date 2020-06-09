Російський боксер, володар поясу WBA у напівважкій вазі Дмитро Бивол (17-0, 11 КО) оцінив ймовірність бою проти Олександра Гвоздика (17-1, 14 КО)

"Це теж можливий варіант. Він досі є одним з найсильніших. Але хотілося би вийти на ринг проти людини, не програвав останні бої", - заявив Бивол.

До речі, екс-чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) розповів, чому його бій в Україні малоймовірний



«Сьогодні в Україні ситуація така, що не вийде «відбити» всі витрачені зусилля. З ким я буду там боксувати? Природно, якщо в Україні хочуть бачити мій бій, то мені повинні підібрати гідного опонента. Я ж не буду боксувати з якимось першорозрядником з клубів.



Щоб боксувати на гідному рівні проти гідного опонента, я повинен пройти якісну підготовку з хорошими спаринг-партнерами і всіма відповідними моментами, що затратно і напряжно. Хочеться отримати винагороду за свою працю. Тому мені здається, що на сьогоднішній день це малоймовірно, тому що в Україні ця індустрія не так розвинена, як у США», – сказав Олександр.

До речі, Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвав недооціненого чемпіона світу з боксу серед українців



«Напевно, найбільш недооціненим з усіх українських чемпіонів світу є Артем Далакян. Насправді про нього інформації не те що мало, а я її практично не бачу. Вибачте, він, на секундочку, чемпіон світу за найпрестижнішою версією. Можливо, цьому є пояснення, тому що їх промоутерська компанія воліє йти тихо, повільно і непомітно. Тобто б'ються з обов'язковими претендентами, не роблять якогось великого промоушену, – розповів Гвоздик.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

А ще Politeka писала, Усик різко висловився про декомунізацію в Україні: "Нехай візьмуть мило, мотузок і...".

Також Politeka писала, що Усик висловився про анексію Криму: "Кинули напризволяще".