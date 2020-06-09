Український боксер, колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) займає друге місце в оновленому рейтингу кращих напівтяжів

Авторитетний журнал про бокс Тһе Ring опублікував рейтинг.

Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) – чемпіон WBC і IBF

Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО)

Дмитро Бивол (17-0, 11 КО) – чемпіон WBA

Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО)

Элейдер Альварес (25-1, 13 КО)

Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО)

Баду Джек (22-3-3, 13 КО)

Маркус Браун (23-1, 16 КО)

Джо Сміт (25-3, 20 КО)

Домінік Безель (30-1, 13 КО)

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) назвав недооціненого чемпіона світу з боксу серед українців



«Напевно, найбільш недооціненим з усіх українських чемпіонів світу є Артем Далакян. Насправді про нього інформації не те що мало, а я її практично не бачу. Вибачте, він, на секундочку, чемпіон світу за найпрестижнішою версією. Можливо, цьому є пояснення, тому що їх промоутерська компанія воліє йти тихо, повільно і непомітно. Тобто б'ються з обов'язковими претендентами, не роблять якогось великого промоушену.



Але, все-таки, я вважаю, що Артем заслуговує більше уваги, особливо в Україні, адже він чемпіон світу», – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, Усик розніс Зеленського, розхваливши главу сусідньої держави: "Він мужик зі сталевими яйцями".

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