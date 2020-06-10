Український боксер Олександр Гвоздик, який є колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC прийняв рішення про завершення професійної кар'єри.

За свою кар'єру 33-річний спортсмен виграв 17 боїв при одній поразці. В останньому поєдинку українець поступився Артуру Бетербиеву чемпіонський титул WBC. Передає Politeka.net.

Гвоздик також є бронзовим призером олімпійських ігор-2012 і чемпіоном Універсіади-2013.

Пропонуємо згадати його найкращі і найяскравіші нокаути.

1. Олександр Гвоздик - Наджиб Мохаммеді

2. Олександр Гвоздик - Юниески Гонсалес

3. Олександр Гвоздик - Крейг Бейкер

4. Олександр Гвоздик - Адоніс Стівенсон

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик неочікувано вирішив завершити кар'єру.

Це досить несподіване рішення, адже лише місяць тому він розповідав про плани повернути собі чемпіонський титул, який втратив в 2019 році в бою з росіянином.

Олександр Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Спочатку про це написали в ESPN, а згодом видання tribuna.com повідомило, що отримало підтвердження від самого боксера.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Климас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру.

Промоутер зазначив, що Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру і роботу в бізнесі.

Також ми писали про те, що український боксер, колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), який займає друге місце в оновленому рейтингу кращих напівтяжів.

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