Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як тримає свою чудову форму

Красуня завела в Instagram аккаунт, де показує, як виконувати ті чи інші вправи, повідомляє Politeka.net.

На одному з останніх відео зірка з'явилася у своїх фірмових топі та легінсах. Комплект підкреслив ідеальні форми модель. А пікантності додала блискавка на топіку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Завершили образ кепка і акуратний ланцюжок з кулоном на шиї.

Почалося відео з розігрівання м'язів, потім пішли присідання.

Далі модель підіймати гирю, качала прес і віджималася від підлоги, а результату можна позаздрити.

Ана не тільки показала, як виконувати вправи, але й детально розповіла про техніку.

За 17 годин кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів. Люди дякували модель за корисне відео, а також робили багато компліментів її шикарній фігурі.

Нагадаємо, Ана Чері наділа крихітний купальник. Верх бікіні обтягнув великі груди та трохи задрався на ній. Лямка тяглася вгору по плечу і надавала образу оригінальності.

Тонку талію виділив поясок, що тягнеться від маленьких плавки-бікіні.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у практично невидимій білизні та топі прямо на вулиці, застигнувши в гарячій позі.

При цьому зірка не забула надіти на голову кепку через сильну спеку. Її прихильники були в захваті від ідеальних форм кумира.

Нагадаємо також, що Ана Чері сиділа на колінах у профіль на ліжку і танцювала, обернувшись головою до камери. На фото можна легко оцінити не тільки п'яту точку красуні, але і бюст, який ледве помістився в обтягуючій тканині.

Нагадаємо, карколомна Ана Чері посвітила квіточками в напівпрозорому платті

Також Politeka писала, що Ана Чері прогулялася ввечері на вулиці в одній білизні з оксамиту

А ще Politeka повідомляла, що Ана Чері в образі розкішної ляльки Барбі "підсмажила булочки" на пляжі