Американська фітнес-модель Ана Чері показала, як тримає свою чудову форму
Красуня завела в Instagram аккаунт, де показує, як виконувати ті чи інші вправи, повідомляє Politeka.net.
На одному з останніх відео зірка з'явилася у своїх фірмових топі та легінсах. Комплект підкреслив ідеальні форми модель. А пікантності додала блискавка на топіку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Завершили образ кепка і акуратний ланцюжок з кулоном на шиї.
Почалося відео з розігрівання м'язів, потім пішли присідання.
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Далі модель підіймати гирю, качала прес і віджималася від підлоги, а результату можна позаздрити.
Ана не тільки показала, як виконувати вправи, але й детально розповіла про техніку.
За 17 годин кадри зібрали майже 30 тисяч переглядів та багато коментарів. Люди дякували модель за корисне відео, а також робили багато компліментів її шикарній фігурі.
Нагадаємо, Ана Чері наділа крихітний купальник. Верх бікіні обтягнув великі груди та трохи задрався на ній. Лямка тяглася вгору по плечу і надавала образу оригінальності.
Тонку талію виділив поясок, що тягнеться від маленьких плавки-бікіні.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері позувала у практично невидимій білизні та топі прямо на вулиці, застигнувши в гарячій позі.
При цьому зірка не забула надіти на голову кепку через сильну спеку. Її прихильники були в захваті від ідеальних форм кумира.
Нагадаємо також, що Ана Чері сиділа на колінах у профіль на ліжку і танцювала, обернувшись головою до камери. На фото можна легко оцінити не тільки п'яту точку красуні, але і бюст, який ледве помістився в обтягуючій тканині.
Нагадаємо, карколомна Ана Чері посвітила квіточками в напівпрозорому платті
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