Бразильська модель Сьюзі Кортес, яка є володаркою найкрасивіших сідниць у світі, постала в спокусливому образі

Зірка не втрачає нагоди, щоб показати свою головну гордість, повідомляє Politeka.net. Красуня опублікувала гаряче фото, вклавшись на газон.

Модель з'явилася в одній футболці з ім'ям футболіста Ліонеля Мессі, фанаткою якого вона є.

Кортес трохи підігнула футболку, щоб ще більше показати свої сідниці. Примітно - зірка не одягла білизни, а крім футболки на ній були гольфи і бутси.

Тонка талія, пружний живіт, накачані ніжки і сідниці - фігура красуні просто неймовірна: "Пружна краса".

"Сьогодні leomessi back повернувся на газони. Іншими словами: сьогодні футбол ОФІЦІЙНО повернувся", - написала Кортес.

За 11 годин пост зібрав майже 16 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі були вражені красою моделі і написали їй масу компліментів.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес позувала перед дзеркалом в крихітних прозорих стрінгах, демонструючи бездоганне тіло. Доповнює образ гарний макіяж. Свої інші значні форми Кортес вирішила прикрити за допомогою волосся.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала без одягу, прикривши тіло лише прозорою білизною з мереживами.

Зірка розсунула ноги, спокусливо влаштувавшись на ліжку. Волосся модель залишила розпущеним, а сама максимально вигнулась.

Нагадаємо також, що Сьюзі Кортес розгорнулася п'ятою точкою до камери, щоб продемонструвати ідеальні підтягнуті "булочки".

Модель закрила очі від задоволення і засунула спокусливо один палець в рот, що додало кадру особливої спеки.

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