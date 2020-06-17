Топ-модель Алессандра Амбросіо, яка раніше була ангелом Victoria’s Secret, похвалилася підтягнутою фігурою в крихітному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Давайте перейдемо до фізичних вправ», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімках Амбросіо позує в крихітному купальнику, демонструючи неймовірні форми. Модель задерла ногу і єхидно посміхається на камеру. Її прихильники були без розуму від краси кумира, про що говорять коментарі під фото.

«Красуня неймовірна», «найкрасивіше тіло у світі», «що за богиня?», «моя королева», «перфекто», «готовий займатися з тобою спортом всю ніч», «бомбезна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишній ангел Victoria’s Secret, 39-річна Алессандра Амбросіо, справила неймовірні враження фігурою в купальнику.

Красуня завжди виглядає на всі 100%. Модель підкорює серця своєю стрункістю та ідеальними формами.

В цей раз красуня сиділа на піску спиною до фотографа. Модель одягла золотий купальник з відкритою спиною. Купальний наряд відкрив види на пружні сідниці, забруднені в піску: "Брудна дівчинка".

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо похвалилася пружним тілом без одягу: можна дивитися вічно

Також Politeka інформувала, що самий гарячий ангел Victoria’s Secret показала пружний «горішок» в невидимому вбранні: «про таке мріють все»