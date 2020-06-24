36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, знову вразила своєю стрункістю

Зірка опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Аніта постала в облягаючій чорній маєчці, яка підкреслила її груди і дозволила насолодитися видами на накачані ручки.

Глибоке декольте надавало образу певної пікантності.

Обтягуючі футболки підкреслили пружні сідниці і стрункі, рельєфні ніжки. Красуня позувала без взуття, засвітивши свій темний манікюр.

Луценко витягнулася на носочках, щоб зробити силует ще стрункішим. Спортсменка зробила акуратну укладку і посміхнулася у камеру.

"Як завжди красиві і зручні речі для спорту...", - підписала фото зірка.

За чотири години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Вау", "Ухти, як красиво", "Супер😍", "Красиве тіло ❤️ Ви молодець!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Аніта Луценко проводила тренування в короткій білій майці та помаранчевих спортивних штанях, а також в кросівках.

Красуня розстелила каремат і показала кілька вправ по 45 секунд, зробивши акцент на трицепс.

Раніше повідомлялося, що Аніта Луценко показала себе в кросівках, велотреках і майці. Луценко позувала сидячи на велосипеді, а для безпеки вирішила надіти шолом.

Зірка посміхалася на камеру і демонструвала свій залізний байк, на якому вирішила проїхати.

Нагадаємо також, що Аніта Луценко звернула увагу на типові помилки під час віджимань.

"Мені здається 95% жінок їх тихо ненавидить і не робить, звичайно ж, у зв'язку з цим 🤪 а ось і дарма! ...", - написала вона.

Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

Як повідомляла Politeka, учасник шоу «Зважені та щасливі» приголомшив змінами у своєму житті: «погрожує відгодувати».

Також Politeka писала, що зірка «Зважених та щасливих» змінилася до невпізнання: «щелепа відпала».