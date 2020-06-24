36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі", Аніта Луценко, знову вразила своєю стрункістю 

Зірка опублікувала спекотне фото у своєму Instagram, передає Politeka.net. Аніта постала в облягаючій чорній маєчці, яка підкреслила її груди і дозволила насолодитися видами на накачані ручки. 

Глибоке декольте надавало образу певної пікантності.

Обтягуючі футболки підкреслили пружні сідниці і стрункі, рельєфні ніжки. Красуня позувала без взуття, засвітивши свій темний манікюр. 

Луценко витягнулася на носочках, щоб зробити силует ще стрункішим. Спортсменка зробила акуратну укладку і посміхнулася у камеру. 

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"Як завжди красиві і зручні речі для спорту...", - підписала фото зірка. 

За чотири години пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів. 

"Вау", "Ухти, як красиво", "Супер😍", "Красиве тіло ❤️ Ви молодець!", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Аніта Луценко проводила тренування в короткій білій майці та помаранчевих спортивних штанях, а також в кросівках. 

Красуня розстелила каремат і показала кілька вправ по 45 секунд, зробивши акцент на трицепс. 

Раніше повідомлялося, що Аніта Луценко показала себе в кросівках, велотреках і майці. Луценко позувала сидячи на велосипеді, а для безпеки вирішила надіти шолом.

Зірка посміхалася на камеру і демонструвала свій залізний байк, на якому вирішила проїхати.

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Всё как вы любите 👌🏻😅 ⠀ Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻 1. Планка-горка + вышагивание 2. Трицепс на боку (одна сторона) 3. Трицепс другая сторона 4. Подъем ноги лёжа на животе 5. Узкие отжимания 6. Пресс обычный 7. Пресс твист Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала 💃🏼. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения😘 @rexona_ukraine #рухайсябільшевдома

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Нагадаємо також, що  Аніта Луценко звернула увагу на типові помилки під час віджимань.

"Мені здається 95% жінок їх тихо ненавидить і не робить, звичайно ж, у зв'язку з цим 🤪 а ось і дарма! ...",  - написала вона. 

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Ммм...отжимания)) Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидет и не делает конечно же в связи с этим 🤪 а вот и зря! Это базовое упражнение включает мышцы: груди, пресса и рук. Можно делать с колен, но главное с касанием грудью пола и плавно. А про красоту рук скажу так: когда ты сможешь сделать 3 подхода по 15 отжиманий с колен - вопрос некрасивых рук и «впереди вот эта штучка около лифчика»😅 тебе перестанут беспокоить) ❤️

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Нагадаємо, ведуча "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як правильно присідати: "Важливо робити...".

Як повідомляла Politeka, учасник шоу «Зважені та щасливі» приголомшив змінами у своєму житті: «погрожує відгодувати».

Також Politeka писала, що зірка «Зважених та щасливих» змінилася до невпізнання: «щелепа відпала».