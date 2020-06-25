Відома українська фітнес-модель Євгенія Мосієнко, чемпіонка області з бодібілдингу, показала, як тренується з подружками

На кадрах красуні показують себе зі спини в маленьких купальниках. Женя з подружками робили присідання, щоб тримати тіло в тонусі. Моделі робили це на тлі пальм і моря, демонструючи свою красу перед камерою, завдяки чому відео вийшло максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Знайди чотири відмінності", - написала Женя.

"Всі різні, а засмагла дівчина просто ідеальна ззаду", "Колір гумок різний", "Гумки різні, дівчина з кучериками супер", "Міцні горіхи", "Ідеально", "Третя зліва, сама соковита", "Хороший ескорт", "аж очі розбігаються".

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато показала свої літні розваги.

На цей раз модель з'явилася в крихітному купальнику з чорно-білим принтом.

Маленьке бікіні натягнулося на пишних грудей, ледь не показавши найінтимніше. Великі груди насилу утримувалися в крихітному ліфчику, здавалося, зараз вони вилізуть назовні.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала, як веселиться на пляжі, приспустивши білосніжний купальник.

Знаменитість вирішила блиснути фігурою в білому костюмі, зовсім не приховуючи її гідності. Ана спокусливо вигнулась, виставивши не тільки п'яту точку перед об'єктивом, але ще і для більш пікантного кадру задерши купальник.

Нагадаємо, Ана Чері в непристойній білизна блиснула пишним багатством

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