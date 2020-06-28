Гімнастка, зірка шоу «Танці з зірками» і фаворитка хореографа Влада Ями Анна Різатдінова постала в ніжному, одночасно, яскравому образі
Красуня постала в помаранчевому платті, яке спустила з плеча, передає Politeka.net. Зірка одягла міні, що відкрило види на стрункі ніжки в босоніжках.
Анна взула босоніжки на тонких шпильках, що ще більше підкреслило її неймовірну стрункість і підтягнутість.
Гімнастка зробила високу зачіску з хвилястих локонів, а сережки у вигляді кілець у вухах служили відмінним аксесуаром.
Різатдінова сфотографувалася близько до камери. Фото вийшло романтичним і жіночним.
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Майже за півгодини пост зібрав понад 1000 лайків та коментарів.
"Дуже красива ❤️", "Королева", "😍😍Дуже красиво", "Здорово 🌹🌹що за зачіска?", "Вам личить стиль латино! Хоча є стиль, який не йде Вам??", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Анна Різатдінова позувала сидячи в купальнику на пляжі, а поруч біля неї видніються хвилі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Сумую за тобою, літо», - коротко говориться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Анна Різатдінова постала в кофті і коротких шортиках. Гімнастка сіла на шпагат на килимку і знімала на телефон, дивлячись в екран гаджета. На тлі можна побачити різні тренажери, мабуть, гімнастка була в спортзалі.
Нагадаємо також, що Анна Різатдінова показала, як вміє сідати на шпагат і вигнула своє тіло. Під однією ногою у неї можна побачити м'яч, а другий м'яч вона тримала в руці. Анна була в майці, лосинах і білих кросівках.
Нагадаємо, улюблениця Ями з "Танців з зірками" роздяглася догола заради цих кадрів
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