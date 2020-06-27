Знаменитий український спортсмен Василь Вірастюк опинився на лікарняному ліжку після серйозної операції

Стронгмен, який в свій час став володарем титулу «найсильніша людина світу», розповів про проблеми зі здоров'ям на своїй сторінці в Фейсбук.

Вірастюк зізнався, що днями вирушив на огляд свого кульшового суглоба, після чого стало зрозуміло, що йому потрібна операція.

«Тепер у мене "нова кульова опора" на правій нозі. Вже 3-й день після операції! Рухаюся поки мало, роблю вправи (зарядку) для прооперованої ноги, всі катетери вже витягли (так легше), антибіотики ще колять, знеболююче намагаюся застосовувати тільки перед сном. Одним словом - процес триває», - розповів спортсмен.

За його словами, ще у 2011 році йому поставили діагноз «коксартроз». Незважаючи на це, кілька років він продовжував терпіти сильні болі, а на першу операцію зважився лише через п'ять років. Вірастюк розповів, що до того моменту його правий тазостегновий суглоб вже перебував на 3-й стадії руйнування.

Стронгмен зазначив, що більш правильним рішенням було б зробити операцію в найближчий рік, однак він продовжував відкладати це рішення «поки не "припекло" по-справжньому».

Спортсмен зауважив, що зараз його підштовхнув на операцію карантин, завдяки якому його плани виявилися відкладені на невизначений час.

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