Відома співачка Шакіра, подружка захисника "Барселони" Жерара Піке, яку англійське видання визнало найпопулярнішою серед дівчат футболістів, показала сміливий образ

На фото красуня показує себе в рваних джинсах і на пристойних підборах. Образ Шакіра доповнила леопардовою майкою, а волосся вирішила залишити розпущеним. Зірка позувала біля стійки мікрофона з гітарою, залишивши свої шикарні руде волосся розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Для мене було честю бути частиною групи художників, які піднімають свої голоси в цей критичний момент нашої історії", - написала Вона.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали безліч коментарів:

"Шакіра, йди за мною", "Ми любимо тебе, королева", "Я люблю тебе, Шакіра", "Ти виглядаєш, як ніби тобі знову 18", "Завжди моя улюблена співачка", "Було приємно бачити тебе, ти дуже мила".

Відзначимо, що подружка Роналду Джорджина Родрігес посіла друге місце в рейтингу британського видання, а дружина Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо замкнула трійку популярних.

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Розважили публіку запрошені зірки світового масштабу: співачки Дженніфер Лопес і Шакіра.

Зірки виконали свої хіти, і влаштували запальні танці з великою кількістю танцюристів.

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