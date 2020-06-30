Відома українська співачка Настя Каменських порадувала фанатів танцем і розповіла про відмінне тренування

Красуня в цей раз показувала себе в білій футболці з принтом тваринни, а образ доповнила джинсового спідницею. Настя записала ролик, на якому почала танцювати і демонструвати свою гордість перед камерою. Як можна помітити, Каменських у відмінному настрої у вівторок, судячи з її посмішки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Танці вранці під бадьору музику - це те, що дарує класне настрій на весь день. І ще це відмінне кардіо!", - написала Каменських.

Фанати подивилися ролик більше 100 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Що за вбрання? спідниця або джинси?)", "Красуня, заряжаешь, яка ти молодець", "Що за шортики?", "Привіт! Як пісня називається!)", "Красива і прикольна)))", "Класно, танці вранці дуже заряджають", "Ага, за умови, що ти слон на льоду, а інакше це не кардіо, а серцевий удар у тебе і у всіх, хто ще ці танці побачать".

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цього разу в розділі Сторі Instagram співачка представила серію коротеньких відео, зроблених прямо на виступі разом з дівчатами з підтанцьовки. Співачка позувала у незвичайному костюмі, доверху вкритому блискітками і з легкої укладанням на пишному волоссі.

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