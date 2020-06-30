Відома модель Ірина Шейк показала себе без нічого зайвого, розповівши про свій всесвіт

На фото Ірина позує в затемнених окулярах і з розпущеним волоссям. Красуню знімали в профіль, а одягу на ній не виявилося. Шейк спокусливо вигнулась і підняла очі до сонця. Фотографу вдалося зловити потрібний момент, щоб знімок вийшов дуже цікавим і передавав красу зірки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мій всесвіт", - написала Ірина.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Краща", "Королева", "Кайф", "Шалено красива", "Я дійсно пишаюся тобою", "Прекрасне фото", "Моя улюблена дівчинка", "Клас", "Шикарно, обожнюю подібні фото", "яка ти красива. Ви набагато красивіша, ніж Джорджина. Я не знаю, чому Кріштіану залишив тебе, але я впевнений, що він слухав близькість з тобою", "Мій ідеал", "Сама чуттєва жінка".

Зазначимо, що Ірина Шейк зустрічалася з Кріштіану Роналду з 2010 по 2015 рік, а після цього почав відносини з Джорджиною Родрігес.

Повідомлялося, що популярна американська модель російського походження Ірина Шейк блиснула незвичайним чином під час нової фотосесії.

Так, на опублікованих знімках Шейк позує в чорному шкіряному вбранні, тримаючи в руках елегантну сумку. А на іншому знімку зірка позує вже стоячи, демонструючи строгий образ на весь зріст. При цьому в руках зірка тримає вже іншу сумку.

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