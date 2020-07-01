Відома українська фітнес-модель Ганна Скворцова, призерка чемпіонатів Європи і світу, показала своїм шанувальникам себе без збентеження

На фото красуня сиділа без одягу і білизни, показуючи своє тіло на нудистському пляжі. Ганна вирішила позувати в профіль, демонструючи ідеальні вигини. Як можна помітити, Скворцова прикрила груди рукою, а інше пікантне місце ногою, яку підняла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знааменитости.

"Хто був на нудистських пляжах? Кому сподобалося, а кому ні? Чому?", - написала Анна.

Фанати поставили майже півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"А в чому прикол цього? Я просто жодного разу не був...", "В Бердянську бував,але там багато", "Я була постійно.... але вже напевно не буду, і дуже сумую з цього приводу", "В Дніпрі такі є ?)", "Була, але топлес. Відпочивала і все, мені немає діла до інших людей", "Я була. Але на тому пляжі не було крім мене і чоловіка нікого", "Ходжу..але нікого не помічаю і просто відпочиваю, розслабляюся.. думаю решта теж на своїй хвилі..немає ніякого діла", "Цукерочка".

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала шанувальників жарким фото під час відпочинку.

Зірка сиділа на транспортному засобі, широко розставивши ноги. Красуня стиснула груди руками так, що та здавалася ще більше.

Тонка талія і пружний живіт - це теж, від чого неможливо відвести погляду.

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