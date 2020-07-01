Американська фітнес-модель Ана Чері активно займається спортом, щоб підтримати свою неймовірну фігуру

Красуня регулярно публікує фото і відео зі спортзалу, і в цей раз теж не змогла втриматися, пише Politeka.net.

Модель з'явилася в чорному топі з довгими рукавами та рожевих легінсах. Останні обтягнули її пружні сідниці, а також рельєфні ноги. П'ята точка Ани виглядає чудово, тому вона вирішила поділитися, як досягла такого результату.

На кадрах модель з'явилася спиною до камери. В руках, а саме - трохи нижче плечей, Чері тримала штангу. Зірка акуратно виконувала присідання, виставляючи назад сідниці.

Так модель зробила кілька таких рухів.

Варто відзначити, що зірка зробила хвостик, щоб волосся не заважало під час занять. Також, авжеж красуня була в кросівках.

Відео вийшло не тільки гарячим, але і дуже корисним для тих, хто хоче накачати сідниці, як у знаменитості.

За 15 годин пост не зібрав лайків, адже був оприлюднений в сторіз. Швидше всього зірка отримала безліч коментарів в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні.

Зірка доповнила образ білим топом, щоб хоч якось закрити свою красу. Дівчина сіла на край дивана і відвела погляд від камери, але це не завадило фото стати досить жарким і незвичним.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в червоному атласному боді з пікантними вирізами під грудьми. Тканина облягла соковиті принади й ті ледь не вилазили з відвертих розрізів.

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