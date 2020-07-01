Американська фітнес-модель Ана Чері активно займається спортом, щоб підтримати свою неймовірну фігуру
Красуня регулярно публікує фото і відео зі спортзалу, і в цей раз теж не змогла втриматися, пише Politeka.net.
Модель з'явилася в чорному топі з довгими рукавами та рожевих легінсах. Останні обтягнули її пружні сідниці, а також рельєфні ноги. П'ята точка Ани виглядає чудово, тому вона вирішила поділитися, як досягла такого результату.
На кадрах модель з'явилася спиною до камери. В руках, а саме - трохи нижче плечей, Чері тримала штангу. Зірка акуратно виконувала присідання, виставляючи назад сідниці.
Так модель зробила кілька таких рухів.
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Варто відзначити, що зірка зробила хвостик, щоб волосся не заважало під час занять. Також, авжеж красуня була в кросівках.
Відео вийшло не тільки гарячим, але і дуже корисним для тих, хто хоче накачати сідниці, як у знаменитості.
За 15 годин пост не зібрав лайків, адже був оприлюднений в сторіз. Швидше всього зірка отримала безліч коментарів в особисті повідомлення.
Нагадаємо, Ана Чері з'явилася в сукні з величезним декольте, яке не мало можливість вмістити пишний бюст красуні.
Зірка доповнила образ білим топом, щоб хоч якось закрити свою красу. Дівчина сіла на край дивана і відвела погляд від камери, але це не завадило фото стати досить жарким і незвичним.
Раніше повідомлялося, що Ана Чері постала в червоному атласному боді з пікантними вирізами під грудьми. Тканина облягла соковиті принади й ті ледь не вилазили з відвертих розрізів.
Нагадаємо, неперевершена Ана Чері в панчохах довела до божевілля своїми соковитими формами
А ще Politeka писала, що розкута Ана Чері показала непристойні місця в прозорому
Також Politeka повідомляла, гаряча Ана Чері без одягу показала своє головне скарб