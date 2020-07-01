Відома співачка Альбіна Джанабаєва, екс-солістка групи ВІА-Гра, показала тренування

Красуня позувала в велотреках і топі, розташувавшись на газоні на фоні дерев. Образ Альбіна доповнила очками та кросівками, а зібрала волосся в хвіст. Джанабаєва показала в ролику вправи, які робить для зарядки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розім'ялася по-швиденькому, нарешті з'явилося стійке і непереборне бажання займатися спортом!", - написала Ксенія.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"А у мене поки немає... не з'явилося!", "Йди працювати!" "Боже, яка гарна фігура..", "Ви молодець, а у мене це бажання часто зникає, так і змусити себе не можу", "Які гирьки некволі".

Раніше ми повідомляли, що дружина співака Валерія Меладзе Альбіна Джанабаєва показала цікаві розваги зі своїм чоловіком.

На опублікованому кадрі Альбіна Джанабаєва стоїть поруч з Валерієм Меладзе в дивному образі. Вона вбралася в довгу сукню, обтягуючі бюст, а на голову наділа вінок і польових квітів, але найголовнішою родзинкою став величезний надувний фламінго на талії. В такому вигляді вона з'явилася в залі ресторану.

Повідомлялося, що відома співачка Альбіна Джанабаєва показала портрет, який малювали по ній 12 років тому.

На фото Джанабаєва стоїть у білій толстовці і з розпущеним волоссям, знімаючи себе на телефон. Образ Альбіна доповнила невеликим макіяжем і показувала портрет, який малювали по ній колись.

Нагадаємо, Меладзе ошелешив визнанням, що сім'ї з Джанабаєвою не було

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