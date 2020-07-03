Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, помер в Москві
Як повідомляє Politeka.net, 25 квітня стало відомо, що Абдулманап Нурмагомедов госпіталізований з пневмонією.
Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, що він пройшов тест на китайський вірус.
28 квітня тренер розмістив пост в «Instagram», подякувавши лікарів за їх роботу, а вже через тиждень хворого доставили в одну з лікарень Москви.
13 травня надійшло повідомлення, що Абдулманап в комі. Лікарі відчайдушно боролися за його життя.
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3 липня 2020 року надійшла звістка про смерть великого тренера.
Раніше ми писали, що російський боксер Хабіб Нурмагомедов висловився про можливий поєдинок проти боксера Флойда Мейвезера.
Росіянин не проти зустрітися з ним, якщо бій буде за правилами боксу та ММА.
"Може, щось на зразок 11 раундів по боксу і 1 по MMA", - сказав Нурмагомедов.
У той же час він доповнив свої слова пропозицією для американця виступити в UFC.
"Якщо він хоче битися - ласкаво просимо в UFC! Ось де справжні бої. Розумієте, я ж не боксер. Хоча я не борець, а боєць MMA. Йому майже стільки років, скільки і моєму батькові. Не знаю навіть, як би я став бити його по обличчю", - передає слова Нурмагомедова TMZ.
Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.
Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.
Також Politeka писала, наступний бій Нурмагомедова: озвучені всі варіанти.