Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, помер в Москві

Як повідомляє Politeka.net, 25 квітня стало відомо, що Абдулманап Нурмагомедов госпіталізований з пневмонією.

Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, що він пройшов тест на китайський вірус.

28 квітня тренер розмістив пост в «Instagram», подякувавши лікарів за їх роботу, а вже через тиждень хворого доставили в одну з лікарень Москви.

13 травня надійшло повідомлення, що Абдулманап в комі. Лікарі відчайдушно боролися за його життя.

3 липня 2020 року надійшла звістка про смерть великого тренера.

Раніше ми писали, що російський боксер Хабіб Нурмагомедов висловився про можливий поєдинок проти боксера Флойда Мейвезера.

Росіянин не проти зустрітися з ним, якщо бій буде за правилами боксу та ММА.

"Може, щось на зразок 11 раундів по боксу і 1 по MMA", - сказав Нурмагомедов.

У той же час він доповнив свої слова пропозицією для американця виступити в UFC.

"Якщо він хоче битися - ласкаво просимо в UFC! Ось де справжні бої. Розумієте, я ж не боксер. Хоча я не борець, а боєць MMA. Йому майже стільки років, скільки і моєму батькові. Не знаю навіть, як би я став бити його по обличчю", - передає слова Нурмагомедова TMZ.

Нагадаємо, Макгрегор проведе боксерський поєдинок: подробиці.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер потряс гучною заявою про повернення на ринг.

Також Politeka писала, наступний бій Нурмагомедова: озвучені всі варіанти.