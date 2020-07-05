Відома телеведуча Анфіса Чехова показала, як займається йогою

На фото красуня сидить на килимку в червоному комбінезоні з відкритою спиною. Інструктор поруч допомагав тримати руки, поки Анфіса виконувала потрібні дії. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Чехова вже була в іншому костюмі лежала на боці. Інструктор взяв би Анфісу за ноги, щоб виконати певну вправу.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Анфіса де подивитися йогу на відео?)", "На секунду мені здалося, що за спиною вивернута так нога))))", "Займатися йогою, це одне задоволення, я теж частину свого життя присвячую йоги", "А досягнення є якісь? Або просто він вас за ногу тримає, і це заняття, за що гроші беруть?", "Йогою теж хочу зайнятися)", "Вау, яка пластику".

Раніше ми повідомляли, що 42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова шокувала романтичним фото, оточена квітами.

Анфіса показала відверте декольте з самого вигідного ракурсу - зверху. Красуня з розпущеним волоссям, у чорній сукні (або майці, більш детально розгледіти неможливо) підійшла до квітучого дерева, щоб насолодитися ароматом великих і яскраво-рожевих квітів. Чехова мило посміхнулася, доторкнувшись до рослини.

Нагадаємо, роздягнена Чехова задерла ноги вище голови, фото спокусниці

А ще Politeka писала, що Чехову застали за ніжностями з новим залицяльником", фото порвали мережа

Також Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова наплювала на схуднення і потрясла формами на курорті



