Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе у всій красі

На кадрах красуня позує в те, що можна назвати купальником з мотузочок. Тканина практично ніяк не прикрила тіло зірки, яка грала своїм тілом на тлі тренажерів в качалці. Дівчина залишила волосся розпущеним і не соромлячись демонструвала своє соковите тіло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добраніч, мої улюблені", - написала красуня під кадрами.

Фанати подивилися відео майже 20 тисяч разів і написали коментарі:

"Прохолодна", "Омг, фантастика", "Кидає в жар", "Абсолютно приголомшлива", "Спокійної ночі, красуня", "Ох, мамочко".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес показала свої тренування в спортзалі.

Модель повернулася до знімаючого спиною, щоб той зафіксував її найдосконаліші місця. Примітно, що Сьюзі прийшла на тренування в бікіні.

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортес вразила спокусливим знімком.

Так на честь свого дня народження дівчина вирішила порадувати шанувальників гарячими кадрами. На них вона позує посеред спальні, розташувавшись на ліжку. При цьому дівчина стоїть на четвереньках, спокусливо вигнувши п'яту точку.

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