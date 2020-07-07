Відома фітнес-модель Валерія Аммірато показала сміливу фотосесію, якою звела з розуму фанатів

На фото красуня позує в джинсах. Дівчина вирішила більше нічого не одягати і демонструвала свої прекрасні груди, які прикрила волоссям. Валерія на першому кадрі дивилася в об'єктив камери, а на другому - на підлогу, трохи нахиливши голову. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мова йде про те, щоб знати і приймати, хто ти є, відчувати себе комфортно у своєму тілі і носити сині джинси. Щасливі вихідні", - написала співачка.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали безліч коментарів:

"Я думаю, тобі треба підстригтися і зробити знову це фото", "Ти виглядаєш дуже комфортно в джинсах і своїй гарячій шкірі", "Це найпривабливіша фотографія в світі. Це так реально, так що ти в природному стані. Я знаю, я завжди кажу, що ти найкрасивіша, ця фотографія доводить це. Це ви люблячого чуттєвому природному стані. Сама дивовижна жінка на світі", "Божественно", "Волосся тільки заважають", "Валерія, гаряче!".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішними формами в тісному вбранні, вибравши ідеальний ракурс.

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Чері позує в тісному топі і білосніжною спідниці, демонструючи витончену красу.

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