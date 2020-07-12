Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала фото з-за кордону

Красуня вибрала для прогулянки коротке плаття, пише Politeka.net. Спортсменка в простому жовтому вбранні приковувала погляд, адже фігура у неї ідеальна.

Одяг не підкреслював вигинів і красивих форм зірки, однак дав можливість помилуватися стрункими ніжками красуні з бордовим педикюром . Червона сумочка на плечі стала хорошим додатковим акцентом.

В пості Подкопаєва розповіла про Пенсільванію (США), де живе приблизно 55 тисяч амішів (релігійний рух, що зародився як консервативний напрям в меннонітстві і потім став окремою протестантською релігійною деномінацією).

Зірка описала культуру жителів, які живуть за правилами, написаними їх праотцями.

"Амішам забороняється служити в армії, фотографуватися (тому замість амішів буду я), водити автомобілі і літати на літаках, мати комп'ютери, телевізори, радіоприймачі, носити наручні годинники і обручки, подорожувати. Дивовижне поруч", - написала Лілія.

За сім годин пост зібрав понад 1000 лайків і трохи коментарів.

"Ти під них підлаштовуєшся?🤣👍🏻у нас під Одесою в Теплодарі теж Аміші живуть. Вони на нашій фабриці працювали. Не знаю що там зараз відбувається😊", "І як вони себе почувають у цьому світі?", - написали користувачі мережі.

Відзначимо, у вересні минулого року 41-річна Лілія Подкопаєва та її наречений-бізнесмен Ігор Дубинський стали батьками дівчинки.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва позувала на дерев'яному містку в білому сарафані. Зірка розвернулася спиною до камери і спокусливо позувала перед фотографом. Особливої ніжності додала підсвітка мосту, а також захід сонця, адже вже був вечір.

Нагадаємо, Подкопаєва понадіялася на примирення з Росією

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